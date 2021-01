Telegram | pugno di ferro contro l’incitamento all’odio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Seppur in ritardo rispetto ad altre app di instant messaging e piattaforme social, ancheha deciso in queste ore di utilizzare ildinei confronti dei gruppi e dei canali che già da settimane stanno disseminando il Web di messaggi di incitamentosia per quanto riguarda i fatti legati all’assalto a Capitol Hill che all’insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che avverrà proprio oggi. A spiegarlo in un lungo post è lo stesso fondatore di, il russo Pavel Durov che ha anche spiegato come mai la decisione è arrivata così in ritardo rispetto ad altri strumenti simili: la base di utenza statunitense dell’app rappresenta infatti appena il 2% della platea mondiale dell’app, decisamente più famosa e utilizzata in Europa ad esempio. Tuttavia, alla ...