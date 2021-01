Supercoppa, Ferrara in visita all'Aou di Modena (Di mercoledì 20 gennaio 2021) INVIATO A REGGIO EMILIA - La finale di Supercoppa italiana, ma non solo... In attesa del match di stasera al Mapei Stadium, il presidente della Regione Emilia " Romagna, Stefano Bonaccini, ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) INVIATO A REGGIO EMILIA - La finale diitaliana, ma non solo... In attesa del match di stasera al Mapei Stadium, il presidente della Regione Emilia " Romagna, Stefano Bonaccini, ...

sportli26181512 : Supercoppa, Ferrara in visita all'Aou di Modena: Insieme alla Legend della Serie A, anche il presidente della Regio… - siciliafeed : Supercoppa: Ferrara, io allo stadio dopo tanto tempo - junews24com : Supercoppa, Mapei Stadium chiuso ma non per tutti: ci sarà il c.t. Mancini - - Salvato95551627 : RT @apetrazzuolo: SUPERCOPPA - Ciro Ferrara: 'Spero di godermi una bella partita, è difficile fare un pronostico' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SUPERCOPPA - Ciro Ferrara: 'Spero di godermi una bella partita, è difficile fare un pronostico' -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa Ferrara Supercoppa: Ferrara, io allo stadio dopo tanto tempo Agenzia ANSA Juventus-Napoli, presenti il ct Mancini, Rizzoli e Ciro Ferrara in tribuna

Saranno pochi gli ospiti che stasera assisteranno alla sfida di Supercoppa tra Juventus e Napoli al Mapei Stadium. Sarà presente il commissario tecnico ...

Supercoppa, l'ultima grande recita di Maradona e il suo dispiacere per la vittoria dimenticata dal Napoli

Finì 5-1 proprio con la Juve e fu un po' il canto del cigno del fuoriclasse in azzurro. Un anno fa, in un post, il rammarico di Diego per ...

Saranno pochi gli ospiti che stasera assisteranno alla sfida di Supercoppa tra Juventus e Napoli al Mapei Stadium. Sarà presente il commissario tecnico ...Finì 5-1 proprio con la Juve e fu un po' il canto del cigno del fuoriclasse in azzurro. Un anno fa, in un post, il rammarico di Diego per ...