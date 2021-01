Stratwarming e Vortice Polare | come proseguirà l’inverno? Tutti i dettagli

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Oltre mezza Europa è rimasta sotto scacco del grande freddo negli ultimi giorni, con temperature precipitate in picchiata fino a punte di 30 gradi sottozero sull’area baltica. Valori di 20-25 gradi sottozero si sono raggiunti anche in vari stati dell’Europa Centro-Orientale. Le future vicende deldecisive perQuesto clima così rigido è derivato dall’azione di correnti di natura russo-siberiana, che sono riuscite a sfondare verso ovest. La spinta retrograda non è stata abbastanza importante e sufficiente da coinvolgere appieno l’Italia, rimasta lievemente ai margini. Il grande freddo in parte d’Europa e sul comparto asiatico è stato conseguenza in qualche modo del riscaldamento della stratosfera. Lodelle scorse settimane ha prodotto ripercussioni fino in ...