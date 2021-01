Scuole in Campania, comuni divisi sulla riapertura. Quali aprono e quali no (Di mercoledì 20 gennaio 2021) È già caos in Campania sul tema delle Scuole dopo che il Tar ha bocciato l’ordinanza del presidente delle Regione Vincenzo De Luca. Da domani torneranno in classe tutti gli studenti delle elementari, mentre per le medie si concede qualche giorno alle Scuole per organizzarsi, ma il ritorno è comunque indicato per lunedì 25 gennaio. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) È già caos insul tema delledopo che il Tar ha bocciato l’ordinanza del presidente delle Regione Vincenzo De Luca. Da domani torneranno in classe tutti gli studenti delle elementari, mentre per le medie si concede qualche giorno alleper organizzarsi, ma il ritorno è comunque indicato per lunedì 25 gennaio. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Scuole Campania Riapertura scuole in Campania, il Tar ordina: primaria in classe da domani. E De Luca annuncia una... Il Mattino Scafati, ordinanza del Sindaco Salvati

0 0 Voto Vota Articolo Scafati, ordinanza del Sindaco Salvati apparsa sui suoi canali ufficiali: Con ordinanza n.20 che ho firmato oggi, 20 gennaio, ho confermato la sospensione delle attività didatti ...

Riaprono le scuole ma non in tutta la costiera sorrentina

Il Tar della Campania ha ordinato già per domani il rientro a scuola degli studenti di tutte le classi della primaria di primo grado. I giudici hanno accolto il ricorso di alcuni gruppi di genitori ch ...

