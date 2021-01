Scostamento di bilancio, via libera alla risoluzione da Camera e Senato (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L'Aula della Camera ha dato il via libera, quasi all'unanimità, alla risoluzione che autorizza il governo a operare un nuovo Scostamento di bilancio da 32 miliardi di euro in vista dei nuovi aiuti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L'Aula dellaha dato il via, quasi all'unanimità,che autorizza il governo a operare un nuovodida 32 miliardi di euro in vista dei nuovi aiuti ...

DaniloToninelli : Abbiamo perso fin troppo tempo per l’egoismo di qualcuno. Adesso avanti tutta senza esitazioni con il prossimo scos… - marattin : In diretta dalla Camera, il mio intervento in dichiarazione di voto sullo scostamento di bilancio. - marattin : Oggi verso le 18.30 interverrò in Aula per la dichiarazione di voto di Italia Viva sullo scostamento di bilancio. S… - defra_andrea : RT @alebarbano: Tutti con lo scostamento di bilancio, ma qualcuno si è chiesto come si spenderanno 32 miliardi, presi a debito dai nostri f… - defra_andrea : RT @luciodigaetano: Voto unanime di tutte le forze politiche sullo scostamento di bilancio. Si accapigliano sulla conta dei senatori, si… -