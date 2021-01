SBK, sulla Ducati di Rabat freni aerodinamici da... Moto2 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Anche se Tito Rabat non ha ancora saggiato la Panigale V4 R del team Barni , abbiamo già notato alcune soluzioni tecniche interessanti, a contraddistinguere la Rossa con cui lo spagnolo affronterà la ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Anche se Titonon ha ancora saggiato la Panigale V4 R del team Barni , abbiamo già notato alcune soluzioni tecniche interessanti, a contraddistinguere la Rossa con cui lo spagnolo affronterà la ...

La pioggia rovina la prima giornata di test: il sei volte campione del mondo ha quindi risposto su YouTube alle domande degli appassionati ...

L'azienda TK Dischi Freno ha realizzato una cover in carbonio, che "riempie" i dischi anteriori della V4 R Barni, rendendo più efficace il passaggio all'aria ed il raffredamento del radiatore ...

