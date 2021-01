Salute: ‘Partorire sorridendo’, a Licata le neo mamme potranno alleviare i dolori del parto (3) (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Adnkronos) – E’ la partoriente che gestisce in maniera del tutto autonoma la somministrazione del farmaco. L’aria espirata viene poi convogliata in una fessura collocata intorno alla mascherina e fatta defluire attraverso il sistema di gas-evacuazione della sala, di modo che non vi sia alcuna dispersione nell’ambiente. “In questo modo il suo utilizzo è sicuro anche per gli operatori che assistono la partoriente”, assicurano i sanitari. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Adnkronos) – E’ lariente che gestisce in maniera del tutto autonoma la somministrazione del farmaco. L’aria espirata viene poi convogliata in una fessura collocata intorno alla mascherina e fatta defluire attraverso il sistema di gas-evacuazione della sala, di modo che non vi sia alcuna dispersione nell’ambiente. “In questo modo il suo utilizzo è sicuro anche per gli operatori che assistono lariente”, assicurano i sanitari. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Salute: 'Partorire sorridendo', a Licata le neo mamme potranno alleviare i dolori del parto (3)... - Fred39053770 : RT @ResiFalagiani: @Signorasinasce Si spremono le meningi per partorire questi dpcm.. questi Demenziali Piani Cretini Maledetti che stanno… - gbrera : RT @ResiFalagiani: @Signorasinasce Si spremono le meningi per partorire questi dpcm.. questi Demenziali Piani Cretini Maledetti che stanno… - Signorasinasce : RT @ResiFalagiani: @Signorasinasce Si spremono le meningi per partorire questi dpcm.. questi Demenziali Piani Cretini Maledetti che stanno… - ResiFalagiani : @Signorasinasce Si spremono le meningi per partorire questi dpcm.. questi Demenziali Piani Cretini Maledetti che st… -

Ultime Notizie dalla rete : Salute ‘Partorire Salute: 'Partorire sorridendo', a Licata le neo mamme potranno alleviare i dolori del parto (3) Affaritaliani.it