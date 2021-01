Premio L’Oréal Paris per Donne e Scienza | il bando di concorso scade l’8 febbraio

Leggi su amica

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il– Unesco per lee laè giunto alla sua 19esima edizione. Nato nel 1998, ha dato l’opportunità a 3500 ricercatriciin 118 Paesi nel mondo di proseguire i loro studi. E, in particolare, a 94 italiane che hanno potuto continuare ad effettuare le loro ricerche in Italia. Un’iniziativa nata dalla multinazionale della cosmetica per favorire e incoraggiare leche operano nel settore scientifico. E che sono sempre di più… Per partecipare al– Unesco (edizione 19) c’è ancora tempo. Scopriamo come poterlo fare.– Unesco,di: come ...