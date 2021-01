(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Molto spesso capita, in tutta Italia, che delle persone incivili bruciano la, generando fumo denso e rendendo l’aria irrespirabile e tossica. Unche a prima vista può sembrare innocuo, ma è estremamente pericoloso. Di recente io stesso ho documentato un caso di, più precisamente nella frazione collinare di Sordina. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Rapporto Sentieri: Taranto situazione preoccupante Ingeriamo cinque grammi dia settimana Piante antismog dentro casa: ecco quali sono Grave incendio Avellino: cosa è successo Coronavirus la situazione in Italia e nel mondo Scoperto un nuovo dinosauro, le tracce in Val Maira

webmagazine24 : Plastica bruciata a #Salerno, un #Problema da risolvere - elleteree : Me ne sono resa conto dopo 5 minuti per l’odore a plastica bruciata lol - anna30048679 : @quartomiglio @NicoEsp72 @Roma @SNPAmbiente @RegioneLazio @ISPRA_Press @CittadinidiTwtt @SaiCheARoma… - anna30048679 : @ARPALazio @NicoEsp72 @Roma @SNPAmbiente @RegioneLazio @ISPRA_Press @CittadinidiTwtt @SaiCheARoma @EnteRomaNatura… - monicamondini : Stasera nel quartiere Roncocesi di #reggioemilia si è sparso acre e inconfondibile odore di plastica bruciata. Chia… -

Ultime Notizie dalla rete : Plastica bruciata

Telefriuli

PADOVA. «Siamo nel 2021, abbiamo competenze e tecnologie per chiudere il ciclo dei rifiuti, invece siamo qui a parlare dell’ennesimo investimento su un inceneritore. Pensare di andare avanti bruciando ...I componenti di una famiglia hanno perso l'olfatto per via del virus e non si accorgono di un incendio che distrugge la loro abitazione ...