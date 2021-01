No alla cittadinanza onoraria a Liliana Segre dal Comune di Adrio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) AGI - "No" alla cittadinanza onoraria a Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di concentramento perché la "signora non ha mai avuto a che fare con il nostro paese, ne' noi siamo stati parte della sua storia". Il Comune di Adro, in provincia di Brescia, guidato dal sindaco leghista Paolo Rosa replica così, in una lettera inviata al presidente Anpi Gualtiero Tonoli, alla proposta avanzata da quest'ultimo a fine ottobre, di conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita. Il sindaco leghista scrive al presidente dell'Anpi di Adro "Crediamo che la cittadinanza onoraria abbia senso se la città che la concede ha avuto una parte, anche piccola, nel percorso di vita di una persona - ... Leggi su agi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) AGI - "No", sopravvissuta ai campi di concentramento perché la "signora non ha mai avuto a che fare con il nostro paese, ne' noi siamo stati parte della sua storia". Ildi Adro, in provincia di Brescia, guidato dal sindaco leghista Paolo Rosa replica così, in una lettera inviata al presidente Anpi Gualtiero Tonoli,proposta avanzata da quest'ultimo a fine ottobre, di conferire lasenatrice a vita. Il sindaco leghista scrive al presidente dell'Anpi di Adro "Crediamo che laabbia senso se la città che la concede ha avuto una parte, anche piccola, nel percorso di vita di una persona - ...

Agenzia_Italia : No alla cittadinanza onoraria a Liliana Segre dal Comune di Adrio - _MiBACT : Il ministro @dariofrance: «Il Mausoleo di Sant’Urbano dell’Appia Antica torna patrimonio dello Stato». Terminata la… - rcarangelo : RT @Agenzia_Italia: No alla cittadinanza onoraria a Liliana Segre dal Comune di Adrio - DanyEffe83 : RT @Agenzia_Italia: No alla cittadinanza onoraria a Liliana Segre dal Comune di Adrio - morettweet : RT @Agenzia_Italia: No alla cittadinanza onoraria a Liliana Segre dal Comune di Adrio -

Ultime Notizie dalla rete : alla cittadinanza No alla cittadinanza onoraria a Liliana Segre dal Comune di Adrio AGI - Agenzia Giornalistica Italia Vettori aerei. Saudi Arabian Airlines punta al 100% di dipendenti sauditi

Saudizzazione: non è un termine che suona bene e nemmeno che si può trovare facilmente nei dizionari, ma rende alla perfezione l’idea di quello che sta facendo da qualche tempo a questa parte il vetto ...

Reddito di cittadinanza: la Finanza scopre 68 furbetti

Prosegue senza sosta l’attività della Guardia di Finanza nella provincia irpina a contrasto dell’indebita percezione ...

Saudizzazione: non è un termine che suona bene e nemmeno che si può trovare facilmente nei dizionari, ma rende alla perfezione l’idea di quello che sta facendo da qualche tempo a questa parte il vetto ...Prosegue senza sosta l’attività della Guardia di Finanza nella provincia irpina a contrasto dell’indebita percezione ...