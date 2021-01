NEVE si posa sulle dune del Sahara. Incredibile in Algeria

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Non è la prima volta che capita negli ultimi anni, ma fa sempre un particolare effetto. Una tempesta didavvero bizzarra ha coinvolto lesabbiose del deserto a ridosso della piccola località di Ain Sefra, in, conosciuta come la “Porta del Deserto”. Lasul deserto ad Ain SefraI fiocchi disono riuscire ad imbiancare le distese sabbiose rosate, trasformando il paesaggio tale da farne assumere un aspetto davvero suggestivo. In effetti non è la prima volta che vediamo immagini così suggestive, sebbene insolite, con gli scatti immortalati dal fotografo amatoriale Karim Bouchetata. La nevicata sarebbe stata favorita dall’intenso raffreddamento notturno che interessa queste zone desertiche, con temperatura scesa sino a -3 gradi. Il raffreddamento così intenso è coinciso con ...