Nasce C.Ar.Pe: Teatro e arti performative insieme per non arrendersi all'emergenza sanitaria (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sono tempi durissimi per quel variegato mondo di compagnie teatrali e associazioni impegnate a Torino nelle cosiddette arti performative. Un settore che coinvolge una platea inaspettata di soggetti ben oltre attori, direttori artistici e addetti ai lavori. Una realtà già in difficoltà, che è stata messa ulteriormente in ginocchio da un'emergenza Covid perdurante. Tuttavia c'è chi non si è arreso a un quadro che avrebbe tranquillamente portato alla più cupa depressione attori, direttori artistici da tempo in stand by. Questo grazie a 26 realtà che hanno dato vita, a C.Ar.Pe., coordinamento arti performative Torino. Un progetto che è stato oggi presentato, con una partecipata diretta streaming, dal Teatro Baretti. Un organismo informale nato per creare una rete ...

26 realtà che hanno dato vita, a C.Ar.Pe., coordinamento Arti Performative Torino, un progetto per creare una sinergia ...

