Lazio, presentato Koulibaly. Bianchessi: “Non aveva mai toccato un pallone, ma ha talento” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Fino a qualche mese fa non aveva mai toccato un pallone, ma abbiamo scoperto un grandissimo talento. Ha sofferto molto dove viveva, è arrivato a Roma da solo ed ha una grande forza. L’ho conosciuto per caso. Un mio caro amico che fa l’assistente sociale mi ha detto di fargli un regalo personale e di andare a vedere questo ragazzo”. Lo ha detto Mauro Bianchessi, direttore del settore giovanile della Lazio, durante la presentazione di Larsson Koulibaly, diciassettenne ivoriano con una storia particolare. Il giovane calciatore, infatti, non ha mai giocato a calcio prima di pochi mesi fa. “Ne arrivano tante di segnaLazioni, ma stavolta mi sono fidato – ha proseguito Bianchessi -. È stata una gioia, una sorpresa. Ha del ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Fino a qualche mese fa nonmaiun, ma abbiamo scoperto un grandissimo. Ha sofferto molto dove viveva, è arrivato a Roma da solo ed ha una grande forza. L’ho conosciuto per caso. Un mio caro amico che fa l’assistente sociale mi ha detto di fargli un regalo personale e di andare a vedere questo ragazzo”. Lo ha detto Mauro, direttore del settore giovanile della, durante la presentazione di Larsson, diciassettenne ivoriano con una storia particolare. Il giovane calciatore, infatti, non ha mai giocato a calcio prima di pochi mesi fa. “Ne arrivano tante di segnani, ma stavolta mi sono fidato – ha proseguito-. È stata una gioia, una sorpresa. Ha del ...

RegLombardia : #LNews #zonarossa Abbiamo presentato ricorso al Tar del Lazio perché non condividiamo l'ordinanza del Ministro de… - sportface2016 : #Lazio - Presentato il giovane #Koulibaly - Gianluc68325330 : RT @riktroiani: È fissata per domani al Tar del Lazio l'udienza sul ricorso presentato da Regione Lombardia contro l'istituzione della zona… - astoriafelton : LOMBARDIA : È fissata per domani al Tar del Lazio l'udienza sul ricorso presentato da Regione Lombardia contro l'is… - giulio_galli : RT @ultimenotizie: È fissata per domani al Tar del Lazio l'udienza sul ricorso presentato da Regione #Lombardia contro l'istituzione della… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio presentato Lazio, presentato Koulibaly: "Non ha mai giocato a calcio, ma è un talento" La Lazio Siamo Noi Imprese: nel Lazio presto il più grande consorzio unico industriale d'Italia

Nel Lazio presto nascerà il più grande consorzio unico industriale d'Italia. A dirlo durante la presentazione dei risultati della ...

Provincia – San Sebastiano, in diretta da Frosinone iniziative Upli

Il presidente di Upi Lazio Antonio Pompeo: serve subito una riforma organica. È partita oggi da Frosinone, nel giorno di San Sebastiano, patrono della polizia locale, l’iniziativa dell’Upli (Unione Po ...

Nel Lazio presto nascerà il più grande consorzio unico industriale d'Italia. A dirlo durante la presentazione dei risultati della ...Il presidente di Upi Lazio Antonio Pompeo: serve subito una riforma organica. È partita oggi da Frosinone, nel giorno di San Sebastiano, patrono della polizia locale, l’iniziativa dell’Upli (Unione Po ...