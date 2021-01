Lavoro: 27 gennaio recruiting day per la Bricoman (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “L’insediamento di nuove realtà produttive sul territorio regionale rappresenta, specie in un contesto di crisi come quello attuale, un segnale positivo e di grande incoraggiamento, nella prospettiva di offrire risposte sempre più puntuali sul fronte occupazionale ai cittadini del Friuli Venezia Giulia.” Questo il commento dell’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, al recruiting day digitale di Bricoman, in programma mercoledì 27 gennaio a partire dalle ore 16. L’azienda, intenzionata ad aprire un punto vendita a Reana del Rojale entro fine primavera, ha infatti avviato il processo di selezione di personale e cerca a tal fine un centinaio di dipendenti. Tutte le offerte di Lavoro saranno illustrate nel dettaglio in occasione dell’incontro formativo online di mercoledì ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “L’insediamento di nuove realtà produttive sul territorio regionale rappresenta, specie in un contesto di crisi come quello attuale, un segnale positivo e di grande incoraggiamento, nella prospettiva di offrire risposte sempre più puntuali sul fronte occupazionale ai cittadini del Friuli Venezia Giulia.” Questo il commento dell’assessore regionale al, Alessia Rosolen, alday digitale di, in programma mercoledì 27a partire dalle ore 16. L’azienda, intenzionata ad aprire un punto vendita a Reana del Rojale entro fine primavera, ha infatti avviato il processo di selezione di personale e cerca a tal fine un centinaio di dipendenti. Tutte le offerte disaranno illustrate nel dettaglio in occasione dell’incontro formativo online di mercoledì ...

matteosalvinimi : Conte, Renzi, Di Maio, Zingaretti. Litigio infinito, Italiani in ostaggio. Salute, lavoro, scuola, tasse. Tutto fer… - fabiochiusi : Lavoro eccezionale del @washingtonpost sulla spaventosa situazione verificatasi il 6 gennaio in Campidoglio. Andr… - valcarenghif : RT @copercom: 49ª Settimana sociale, @MasciScout incontra Sergio Gatti Il 22 gennaio, alle 21, sul canale YouTube del Movimento, verrà int… - primogiornale : Intorno alle ore 20 del 9 gennaio scorso, il vice sovrintendente Fernando Marverti e l’assistente capo Sara Vacca (… - arezzoweb : Arezzo: tecnici Nuove Acque al lavoro venerdì 22 gennaio in via Trento Trieste -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro gennaio Bonus assunzioni IO Lavoro: domanda fino al 31 gennaio. Come fare eDotto - Informazione Professionale Stretto di Messina, toccato il record mondiale di rifiuti sul fondale

Stretto di Messina, punto di incontro tra la Sicilia e il resto d’Italia, è il fondale più inquinato al mondo. I risultati della ricerca internazionale.

Giovanna Melandri: «Occasione unica per scommettere sulla Impact Economy»

Il Gsg - Global Steering Group for Impact Investment, cabina di regia mondiale del movimento impact, è official network partner del B20, al via il giovedì 21 gennaio con un incontro pubblico online ...

Stretto di Messina, punto di incontro tra la Sicilia e il resto d’Italia, è il fondale più inquinato al mondo. I risultati della ricerca internazionale.Il Gsg - Global Steering Group for Impact Investment, cabina di regia mondiale del movimento impact, è official network partner del B20, al via il giovedì 21 gennaio con un incontro pubblico online ...