La fuga di Embolo: il calciatore del Gladbach partecipa a un party illegale e poi scappa sui tetti (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Era assente dalla sfida di ieri contro il Werder Brema, il calciatore del Borussia MönchenGladbach Breel Embolo. Il motivo è bizzarro: sarebbe fuggito da una festa illegale attraverso i tetti, ... Leggi su globalist (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Era assente dalla sfida di ieri contro il Werder Brema, ildel Borussia MönchenBreel. Il motivo è bizzarro: sarebbe fuggito da una festaattraverso i, ...

CB_Ignoranza : Breel Embolo è stato sospeso dal suo club per non aver rispettato le leggi anti Covid. Il giocatore è stato sorpres… - Eurosport_IT : Il mio nome è Embolo, Breel Embolo ?????? #Embolo | #coronavirus - LpGandolfi : RT @CB_Ignoranza: Breel Embolo è stato sospeso dal suo club per non aver rispettato le leggi anti Covid. Il giocatore è stato sorpreso dall… - MomentiCalcio : L’incredibile fuga di #Embolo braccato dalla polizia: il calciatore del #Gladbach partecipa ad un party illegale e… - NiccoTuri24 : RT @CB_Ignoranza: Breel Embolo è stato sospeso dal suo club per non aver rispettato le leggi anti Covid. Il giocatore è stato sorpreso dall… -