Juventus-Napoli 2-0: la Supercoppa è bianconera (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Una rete di Cristiano Ronaldo ha deciso Juventus-Napoli, finale di Supercoppa Italiana. Dopo un primo tempo noioso, ci pensa il portoghese a spezzare l'equilibrio con un un goal di rapina. Il Napoli potrebbe pareggiare ma fallisce un calcio di rigore con Insigne, nel finale la chiude Morata. Che scelte hanno fatto i due tecnici? Pirlo recupera in extremis Cuadrado dopo la positività al Covid-19 e lo schiera subito sulla corsia destra della linea difensiva che sarà completata da Danilo a sinistra, Bonucci e Chiellini in mezzo. In mediana, Arthur e Bentancur con Chiesa e Mckennie ai lati. In avanti, Kulusevsky e Ronaldo. Gattuso schiera Petagna al centro dell'attacco con Insigne, Lozano e Zielinsky a supporto. A centrocampo, Demme e Bakayoko, mentre in difesa Di Lorenzo, Manolas e Koulibaly e Mario Rui a ...

