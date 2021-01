Inter, amichevole con la Pro Sesto: 4-0, doppietta Eriksen (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Impegno amichevole infrasettimanale per l’Inter in vista del match contro l’Udinese sabato alle 18:00. La sfida si è conclusa con un risultato di 4-0 per i nerazzurri con le reti del Primavera Tibo Persyn, Ivan Perisic e Christian Eriksen, autore di una doppietta. Spazio e minutaggio anche per Vecino, Sensi e Pinamonti, recuperati dai rispettivi infortuni. Lavoro sul campo per Alexis Sanchez che sta migliorando dopo il fastidio all’adduttore accusato contro la Juventus. Ma il dolore sembra alle spalle e l’ex di turno sarà disponibile contro l’Udinese. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Impegnoinfrasettimanale per l’in vista del match contro l’Udinese sabato alle 18:00. La sfida si è conclusa con un risultato di 4-0 per i nerazzurri con le reti del Primavera Tibo Persyn, Ivan Perisic e Christian, autore di una. Spazio e minutaggio anche per Vecino, Sensi e Pinamonti, recuperati dai rispettivi infortuni. Lavoro sul campo per Alexis Sanchez che sta migliorando dopo il fastidio all’adduttore accusato contro la Juventus. Ma il dolore sembra alle spalle e l’ex di turno sarà disponibile contro l’Udinese. SportFace.

