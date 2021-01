Governo: Mirabelli, 'ieri punto di partenza per consolidare maggioranza' (2) (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - "Ora è necessario aggregare altre forze, quelle a cui ha fatto appello il Presidente del Consiglio, sapendo che quando questo avverrà sarà possibile avere una maggiore stabilità parlamentare nelle commissioni che permetterà alla maggioranza di lavorare speditamente”, ha concluso Mirabelli. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - "Ora è necessario aggregare altre forze, quelle a cui ha fatto appello il Presidente del Consiglio, sapendo che quando questo avverrà sarà possibile avere una maggiore stabilità parlamentare nelle commissioni che permetterà alladi lavorare speditamente”, ha concluso

TV7Benevento : Governo: Mirabelli, 'ieri punto di partenza per consolidare maggioranza' (2)... - TV7Benevento : Governo: Mirabelli, 'ieri punto di partenza per consolidare maggioranza'... - ADM_assdemxmi : Franco Mirabelli: Intervento in Senato sulla crisi di Governo 19.01.2021 - Agenpress : Governo. Mirabelli (Pd), allargare maggioranza, rilanciare economia Paese e fare riforme importanti… - ADM_assdemxmi : Governo, Mirabelli: serve patto forte per il futuro del Paese via @AreaDem -