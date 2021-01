Gli invalidi del Covid

Leggi su panorama

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sono oltre 100 mila in Italia le infezioni da coronavirus di origine professionale. Un numero destinato a crescere. Ma non per tutte le categorie esposte al contagio vale la tutela dell'Inail. Ancora oggi ne sono esclusi i liberi professionisti. Come tassisti e persino medici di famiglia... Liana è una geriatra. «Prima vivevo a Bergamo e lavoravo in ospedale a Milano». È marzo, uno dei periodi più drammatici della prima ondata della pandemia, quando contrae il coronavirus: «Prima febbriciattola, poi una grande stanchezza. Dopo tre settimane sono tornata a lavoro, e mi hanno chiamato nel reparto-19: sono stata male altre due volte, mi hanno portato al pronto soccorso per due pericarditi, una conseguenza del virus». Claudio, invece, è un operaio: «Ho fatto domanda all'Inail per avere qualche forma di indennizzo» racconta a Panorama. «Quest'estate ero in cantiere, ...