Francesco Oppini sbotta su Instagram: pronto a denunciare (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Lo scorso novembre Francesco Oppini ha rischiato di essere squalificato dal GF Vip per le frasi su Flavia Vento e Dayane Mello. Nonostante Alba Parietti fosse d’accordo con la possibile squalifica, gli autori e Alfonso Signorini hanno deciso di dare al concorrente una seconda possibilità. In questi giorni un follower di Oppini l’ha attaccato proprio per le parole che ha usato al GF Vip contro alcune sue coinquiline e come se non bastasse gli ha dato anche del raccomandato. “Tu sei proprio come la Rubentus. Dovevi essere squalificato per le tue frasi sessiste, ma sei troppo raccomandato da Mamma Alba. Poi ti rendi conto che oltre non essere squalificato si parla di te solo quando si parla di Tommaso. Sei un raccomandato”. Francesco Oppini ovviamente non l’ha presa bene ed ha minacciato addirittura di ... Leggi su biccy (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Lo scorso novembreha rischiato di essere squalificato dal GF Vip per le frasi su Flavia Vento e Dayane Mello. Nonostante Alba Parietti fosse d’accordo con la possibile squalifica, gli autori e Alfonso Signorini hanno deciso di dare al concorrente una seconda possibilità. In questi giorni un follower dil’ha attaccato proprio per le parole che ha usato al GF Vip contro alcune sue coinquiline e come se non bastasse gli ha dato anche del raccomandato. “Tu sei proprio come la Rubentus. Dovevi essere squalificato per le tue frasi sessiste, ma sei troppo raccomandato da Mamma Alba. Poi ti rendi conto che oltre non essere squalificato si parla di te solo quando si parla di Tommaso. Sei un raccomandato”.ovviamente non l’ha presa bene ed ha minacciato addirittura di ...

