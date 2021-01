Francesca Michielin | dagli esordi a X-Factor a Sanremo 2021

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)nasce a Bassano del Grappa il 25 febbraio 1995, è una cantautrice e polistrumentista italiana. Laha un fratello, Filippo ed è stato proprio lui ad avvicinare la cantante alla musica rock. Più volte ha affermato di esser cresciuta ascoltando i Red Hot Chili Peppers, i Queen, i Nirvana, i Genesis e molti altri cantanti rock. All’età di 9 anni,inizia a studiare pianoforte e appena 3 anni dopo inizia il suo percorso con il basso e il canto. Carriera: dal primo album a2016 A 16 anni, partecipa alla quinta edizione di X-, e sotto la guida di Simona Ventura vince il programma. Dopo la vittoria al talent show, firma immediatamente il contratto con Sony Music, e in men che non si dica esce il suo primo EP: Distratto, contenente sei ...

LunatikaLullaby : La Canzone Richiesta Da #Giulia, Mentre Era In Giardino Con Mtr E Stefania E' 'L' Amore Esiste'. Ma Io Direi Di Met… - antocheeks96 : RT @fizzyIemonade: Stefania su Francesca Michielin “Lei è bravissima, poi suona benissimo” ?? ditele che è a Sanremo quest’anno - GammaStereoRoma : Francesca Michielin - L'amore esiste - MauroPavesi1 : RT @PEACHYWORLD2: Stefania e Giulia citano Francesca Michielin ?????? #GFVIP Questo è il suo nuovo album: - MauroPavesi1 : RT @fizzyIemonade: Stefania su Francesca Michielin “Lei è bravissima, poi suona benissimo” ?? ditele che è a Sanremo quest’anno -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Michielin

Tutto sulla cantautrice italiana Francesca Michielin, la quale tornerà sul palco di Sanremo per l'edizione 2021, con Fedez, un gran ritorno.Francesca Michielin e Vasco Brondi in Cattive Stelle: è il nuovo singolo disponibile in radio e negli store digitali da ...