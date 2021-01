Festival di Sanremo | spunta ora il nome di Can Yaman

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ora al centro del gossip per il suo presunto flirt con la conduttrice sportiva Diletta Leotta, l’attore turco Cantorna a corteggiare il pubblico deldi. Come da voci di corridoio infatti, pare che l’amato attore potrebbe essere nella lista dei convocati di Amadeus sul palco della 71esima edizione deldi2021: tutte le certezze Si lavora duro per il progetto sanremese che quest’anno deve fronteggiare, ancor più delle aspettative dello spettacolo, l’emergenza sanitaria. Si continua infatti a lavorare sul progetto di un pubblico che possa essere presente in platea all’Ariston. Al principio di tutto fu proprio ad Amadeus a sottolinearne l’importanza a simbolo di una vera e propria ripartenza. Diverso ancora il discorso legato ...

Adnkronos : #CanYaman verso #Sanremo, il nuovo Sandokan all'Ariston - IlContiAndrea : ++ #Sanremo2021 Rai conferma date e lavora a pubblico in presenza ++ (ANSA) - ROMA, 18 GEN - Il Festival di Sanremo… - IlContiAndrea : Io e @GiusCandela facciamo il punto della situazione su #Sanremo2021. Confermate le date e il pubblico ma la nave?… - Julia78792 : RT @Almi__C: Ermal parla del Festival di Sanremo?? (2) #ermalmeta #InVivaVoce - Furiaceca_ : RT @TUTTOJUVE_COM: Lady Morata potrebbe essere la co conduttrice del Festival di Sanremo -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Sanremo

Come ogni anno, infatti, a ridosso del Festival di Sanremo, impazzano in ogni dove pronostici e previsioni sulle sorti dei big in gara all’attesa kermesse ligure. Aiello, second ...Ora al centro del gossip per il suo presunto flirt con la conduttrice sportiva Diletta Leotta, l’attore turco Can Yaman torna a corteggiare il pubblico del Festival di Sanremo.