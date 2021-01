E pure l' Ateneo finisce nel dimenticatoio

Leggi su panorama

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) La necessità di dover riaprire le scuole polarizza attenzioni e proteste. L'università, invece, vive più che mai in un cono d'ombra. Lezioni ed esami, azzarda il ministro Manfredi, potranno ricominciare a marzo. Forse. Peccato però che nessun problema sia stato davvero affrontato. Se Lucia straripa, Gaetano medita. Se la professoressa di Biella incendia, l'ex rettore della Federico II di Napoli estingue. Se il ministro dell'Istruzione battaglia, quello dell'Università concilia. I dioscuri sono ugualmente idolatrati dai Cinque stelle, ma l'assonanzaqui. Azzolina, con tardiva e maldestra incontinenza verbale, trascina la scuola in trincea. Manfredi, con silente e felpata accondiscendenza, lascia scivolare gli atenei nel. Nessuno ne parla più. Non si alza un sopracciglio. EpGiuseppe Conte è uno stimato ...