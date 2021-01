Due libri per ricordare i cento anni del Pci ed Emanuele Macaluso

Leggi su dire

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA – “Il Pci ha inciso in profondo nella vita del nostro Paese e, pertanto, la sua esperienza non verrà mai dimenticata”. Sono le ultime parole che Emanuele Macaluso ha scritto sul partito che, oltre a incidere nella vita del Paese, incise profondamente sulla sua di vita, formò il politico, il militante ma prima di tutto l’uomo Macaluso. A cominciare dal primo incontro che ebbe coi comunisti, a 17 anni, quando conobbe alcuni ragazzi che militavano in clandestinità, in pieno regime fascista. Un incontro nato su un moto di empatia e in un momento di grande fragilità per le sue condizioni di salute: “Da mesi- racconta- ero ricoverato in un sanatorio intorno a Caltanissetta, su un monte chiamato Babbaurra, per via della tubercolosi. Alcuni di quei ‘comunisti’ mi vennero a trovare. Tra loro c’era anche Gino Giannone, il figlio del libraio della città. Mi proposero di aderire al partito. Sapevano già che ero un antifascista, e che a scuola mi battevo per i loro stessi ideali. Mi dissero che, per com’ero fatto, l’unica organizzazione cui avrei potuto aderire era proprio il Partito comunista. Furono convincenti”. Al punto che, per i successivi 80 anni Macaluso, pur evolvendo con la storia del partito, confrontandosi anche aspramente con le sue varie anime, ha respirato sempre quell’aria di sinistra, affinando alla sua ombra intelligenza politica, sensibilità umana e passione militante.