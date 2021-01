Crisi di Governo, Renzi ammette: “Pronto ad un Governo di unità nazionale” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’ex premier, che ha aperto la Crisi politica nel nostro paese parla all’indomani del confronto in Parlamento dell’attuale premier Conte. Matteo Renzi appare molto soddisfatto per il risultato ottenuto nella giornata di ieri dal premier Conte dopo il passaggio al Senato. L’ex premier, infatti non giudica positivo il risultato ottenuto da Conte in Parlamento e si dice disponibile quindi anche a sostenere nuove maggioranze anche un eventuale Governo di unità nazionale. Renzi insomma ritorna all’attacco definendo la vittoria di Conte, una vittoria, di fatto, dimezzata, perchè i numeri sono quello che sono. “C’è stato un calciomercato lunghissimo – ha dichiarato Renzi – e alla fine numeri decisamente deludenti. Un paese in ... Leggi su chenews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’ex premier, che ha aperto lapolitica nel nostro paese parla all’indomani del confronto in Parlamento dell’attuale premier Conte. Matteoappare molto soddisfatto per il risultato ottenuto nella giornata di ieri dal premier Conte dopo il passaggio al Senato. L’ex premier, infatti non giudica positivo il risultato ottenuto da Conte in Parlamento e si dice disponibile quindi anche a sostenere nuove maggioranze anche un eventualediinsomma ritorna all’attacco definendo la vittoria di Conte, una vittoria, di fatto, dimezzata, perchè i numeri sono quello che sono. “C’è stato un calciomercato lunghissimo – ha dichiarato– e alla fine numeri decisamente deludenti. Un paese in ...

