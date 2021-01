Crisi di Governo, Conte salvato dai transfughi, per ora (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Governo supera di misura la prova del Senato, decisivi i voti di senatori fuoriusciti da altri schieramenti politici. Giuseppe Conte, salva il suo Governo, per adesso. Ma la cosa non è tanto semplice come potrebbe apparire, certo a me no che l’ex avvocato no abbia nascosto da qualche parte un asso da calare al momento opportuno. 156 i voti favorevoli, i voti che di fatto fanno ottenere all’esecutivo una maggioranza relativa in Senato, quella assoluta sarebbe stata di 161. Chi ha fatto la differenza? Al netto di assenti, senatori a vita e quant’altro? Ovviamente i 16 senatori di Italia Viva, con in testa, Matteo Renzi. Maria Rosari Rossi, ex badante, questo il nomignolo affettuoso trovatogli in Forza Italia, per la sua estrema vicinanza al grande capo Silvio Berlusconi ed Andrea Causin, anche lui azzurro hanno ... Leggi su chenews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ilsupera di misura la prova del Senato, decisivi i voti di senatori fuoriusciti da altri schieramenti politici. Giuseppe, salva il suo, per adesso. Ma la cosa non è tanto semplice come potrebbe apparire, certo a me no che l’ex avvocato no abbia nascosto da qualche parte un asso da calare al momento opportuno. 156 i voti favorevoli, i voti che di fatto fanno ottenere all’esecutivo una maggioranza relativa in Senato, quella assoluta sarebbe stata di 161. Chi ha fatto la differenza? Al netto di assenti, senatori a vita e quant’altro? Ovviamente i 16 senatori di Italia Viva, con in testa, Matteo Renzi. Maria Rosari Rossi, ex badante, questo il nomignolo affettuoso trovatogli in Forza Italia, per la sua estrema vicinanza al grande capo Silvio Berlusconi ed Andrea Causin, anche lui azzurro hanno ...

GiuseppeConteIT : Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L'It… - matteosalvinimi : #Salvini: Che triste pagina di storia. Per arrivare a 161 prometteranno altre 5 poltrone? Per me la lealtà e la coe… - mante : Il vantaggio oratorio di Salvini è che alla Sagra dello Zampone, all’aperitivo in bermuda al Papeete o al Senato du… - Leilapalermo : RT @PalazzoAntonio: #Conte e #Casalino incarnano alla perfezione il trionfo del populismo. Un passante che fa finta di incoraggiare il PdC… - treegan_spobyy : RT @yleniaindenial: R3nzi apre la crisi di governo per poi astenersi come me quando mi prenoto per l'esame ma dopo salto l'appello. -