Covid | il virologo Tarro disse | “Inutile lotta contro un virus già spento Basta disinformazione mediatica”

La pandemia di Coronavirus ha ormai cambiato le abitudini di milioni di persone. Da mesi in TV non si fa altro che parlare di Covid, con l'epidemia che ha fatto, solo in Italia, oltre 80 mila decessi. Il virologo Giulio Tarro, però, ci ha tenuto, nelle scorse settimane, a sottolineare alcuni messaggi importanti, chiedendo una

Attualmente, però, è importante continuare a rispettare le regole e non diffondere ulteriormente la pandemia da Coronavirus.

La campagna vaccinale non finirà prima dell'estate 2022

E' la previsione del virologo Pregliasco che in un'intervista a La Stampa esprime il timore che "dopo una prima fase dedicata alle categorie a rischio i più giovani non sentano la necessità di vaccina ...

