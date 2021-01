CDP | 70 milioni di euro per promuovere progetti di contrasto ai cambiamenti climatici

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti (CDP), nel ruolo di Istituzione Finanziaria Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, ha investito 70diin EGO (Amundi Planet-Emerging Green One), il più grande fondo al mondo dedicato all’investimento in titoli verdi (green bond), promosso da International FinanceCorporation (IFC) del Gruppo Banca Mondiale e primo nel suo genere a focalizzarsi esclusivamente su paesi in via di sviluppo e mercati emergenti, principalmente in Africa, Asia e America Latina. È quanto si legge in una nota diffusa da CDP questa mattina. Il fondo EGO ha raccolto risorse da investitori pubblici e privati per un ammontare pari a circa 1,5 miliardi di dollari ed è dedicato all’investimento in green bond emessi da istituzioni finanziarie per supportare iniziative ad elevato impatto ambientale, come ...