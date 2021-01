Calcio, Pisa a Knaster: c'è la firma (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ormai la trattativa per il passaggio delle quote del Pisa è a un passo, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare a momenti. Alexander Knaster sarà il prossimo proprietario del Pisa Sporting Club ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ormai la trattativa per il passaggio delle quote delè a un passo, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare a momenti. Alexandersarà il prossimo proprietario delSporting Club ...

