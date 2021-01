Bellezza ecosostenibile | la wishlist del 2021

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nel 2021 molti hanno raggiunto la consapevolezza affidandosi alle discipline olistiche, fonte di compagnia e benessere negli spazi di casa. Più consapevolezza di se stessi e di cosa corpo e mente hanno bisogno per stare bene. Un nuovo linguaggio con cui ha saputo parlare anche il mondo della bellezza costruendo narrazioni che hanno riportato al centro la natura, unendo i bisogni dell’ecosistema con quelli dei consumatori. La necessità di evasione e di sentirsi immersi in ambienti verdi ha portato alla ricerca di prodotti di bellezza dagli ingredienti organici, con formule essenziali e pulite per sentire tutta la potenza della natura sulla pelle. Un trend positivo che ci porteremo anche in questo 2021 e che ha conquistato la sfera emotiva alla ricerca di texture dall’alta sensorialità.

