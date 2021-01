Barzagli | “La Juve mi ha dato la mentalità vincente Chiellini un esempio”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Intervistato da ItaliaOggi per parlare della sua attività da viticoltore, Andreaha raccontato anche dei suoi ricordi alla: “Sono sempre stato un ottimo difensore, non certo un fenomeno. Non avevo tutte le caratteristiche per giocare a determinati livelli, ma sono arrivato allaal momento giusto. Ho trovato una società che mi hauna, che non avevo. Ho avuto compagni che mi hanno spinto a migliorare, persone che m’hanno aiutato. Poi, certo, alla fine sta a te, al tuo impegno, alle tue capacità, come in ogni ambito lavorativo”. L’ex difensore, si è Poi soffermato sul suo vecchio compagno di reparto Giorgio: “Giorgio, oltre a essere un grande calciatore, è una persona di grande intelligenza e spessore. Con lui puoi ...