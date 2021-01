Avanti un altro torna in tv | Luca Laurenti dov’è? La foto dello spot senza di lui

Leggi su funweek

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)un, a breve le nuove puntateunavrebbe dovutore con una nuova edizione l’11 gennaio, tuttavia è stato ufficializzato un nuovo inizio: torneranno le nuove puntateshow condotto da Paolo Bonolis il prossimo 8 marzo, ma intanto i preparativi vannoci sarà? La domanda è più che legittima e il dubbio si insinua tra i fan del programma dopo che su Instagram è apparso, sul profilo di Sonia Bruganelli, uno scatto relativo al nuovoche andrà in onda per promuovere la trasmissione di Canale 5.insieme a Bonolis nello show di Canale 5? Il dubbio In effetti nellaspiccano il padrone di casa ...