Atalanta, occasione sprecata. Con l'Udinese arriva un solo punto (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L'Atalanta fallisce l'aggancio alla zona Champions. Dopo lo 0 - 0 con il Genoa di domenica, arriva un 1 - 1 in casa dell'Udinese che muove solo di un piccolo passo la classifica nerazzurra. La squadra ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L'fallisce l'aggancio alla zona Champions. Dopo lo 0 - 0 con il Genoa di domenica,un 1 - 1 in casa dell'che muovedi un piccolo passo la classifica nerazzurra. La squadra ...

FiorentinaUno : SERIE A, Udinese-Atalanta finisce 1-1. Occasione persa per entrambe - - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Udinese-Atalanta 1-1, occasione persa per i bergamaschi - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Udinese-Atalanta 1-1, occasione persa per i bergamaschi - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Udinese-Atalanta 1-1, occasione persa per i bergamaschi - napolimagazine : SERIE A - Udinese-Atalanta 1-1, occasione persa per i bergamaschi -