Assenteismo all’Asl di Ischia, 32 persone rinviate a giudizio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) A seguito di una indagine durata un anno e mezzo e condotta dalla Guardia di Finanza di Ischia, era stato accertato che i 32 si assentavano dal lavoro coprendosi a vicenda con marcature false dei cartellini. Sono stati rinviati a giudizio i 32 dipendenti della ASL Napoli 2 Nord di Ischia che lo scorso anno Leggi su 2anews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) A seguito di una indagine durata un anno e mezzo e condotta dalla Guardia di Finanza di, era stato accertato che i 32 si assentavano dal lavoro coprendosi a vicenda con marcature false dei cartellini. Sono stati rinviati ai 32 dipendenti della ASL Napoli 2 Nord diche lo scorso anno

PatriziaOrlan11 : RT @repubblica: Assenteismo all'Asl di Ischia, in 32 rinviati a giudizio - NapoliToday : #Cronaca Assenteismo all'Asl di Ischia: 32 dipendenti rinviati a giudizio - CardoneGaspare : Assenteismo all'Asl di Ischia, in 32 rinviati a giudizio - pixel_di : RT @repubblica: Assenteismo all'Asl di Ischia, in 32 rinviati a giudizio - danieledv79 : RT @repubblica: Assenteismo all'Asl di Ischia, in 32 rinviati a giudizio -