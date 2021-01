Arcuri chi? Ue irritata per l'annuncio di azione legale contro Pfizer (Di mercoledì 20 gennaio 2021) A Bruxelles cascano dal pero quando gli si chiede se siano al corrente degli annunci del commissario speciale per l’emergenza covid, Domenico Arcuri, circa un’azione legale dell’Italia contro Pfizer per i ritardi nella consegna dei vaccini. Fonti alte delle istituzioni europee vengono colte di sorpresa: non sanno che in questo imbarazzante caos sulla distribuzione delle dosi, l’Italia ha pensato di metterci del suo, ricorrendo alle vie legali. La reazione è irritata: “Non sta a noi commentare le azioni legali ma certo non ci si aspetta che gli Stati o le istituzioni europee denuncino le case farmaceutiche”. Il tutto alla vigilia della videoconferenza dei leader europei per un aggiornamento sulla pandemia: la prima dell’anno, la prima per Giuseppe ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) A Bruxelles cascano dal pero quando gli siede se siano al corrente degli annunci del commissario speciale per l’emergenza covid, Domenico, circa un’dell’Italiaper i ritardi nella consegna dei vaccini. Fonti alte delle istituzioni europee vengono colte di sorpresa: non sanno che in questo imbarazzante caos sulla distribuzione delle dosi, l’Italia ha pensato di metterci del suo, ricorrendo alle vie legali. La re: “Non sta a noi commentare le azioni legali ma certo non ci si aspetta che gli Stati o le istituzioni europee denuncino le case farmaceutiche”. Il tutto alla vigilia della videoconferenza dei leader europei per un aggiornamento sulla pandemia: la prima dell’anno, la prima per Giuseppe ...

A Bruxelles colti di sorpresa: "Non ci si aspetta che gli Stati denuncino". Ma la segretezza dei contratti diffonde imbarazzo. Conte alla prova dei leader europei ...

