Anticipazioni Uomini e Donne | Sophie bacia Matteo ma poi arriva la batosta in puntata

Leggi su chedonna

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)19 gennaio:CodegoniRanieri in esterna, ma non appenano in studio per luiuna sonora. Adla parola del giorno sembra essere “colpi di scena”. Durante la registrazione avvenuta ieri, 19 gennaio, riportata in anteprima da Il vicolo delle news,Codegoni L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it