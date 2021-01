Alexander: Angelina Jolie, una mamma troppo giovane per Colin Farrell (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Angelina Jolie interpreta la madre di Colin Farrell in Alexander anche se tra i due la differenza di età è incredibilmente marginale. In Alexander, come accade sovente in molteplici produzioni hollywoodiane, Angelina Jolie ha interpretato Olimpia, la madre del personaggio di Colin Farrell, Alessandro Magno, nonostante tra i due ci sia soltanto un anno di differenza in quanto a età. Anche se i due attori hanno interpretato madre e figlio nella pellicola, in realtà, la Jolie è nata nel 1975 e Farrell nel 1976. Ma questa non è l'unica cosa che ha fatto storcere il naso al pubblico e alla critica: il film è anche pieno di inesattezze storiche. Un gruppo di 25 avvocati greci minacciò di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 gennaio 2021)interpreta la madre diinanche se tra i due la differenza di età è incredibilmente marginale. In, come accade sovente in molteplici produzioni hollywoodiane,ha interpretato Olimpia, la madre del personaggio di, Alessandro Magno, nonostante tra i due ci sia soltanto un anno di differenza in quanto a età. Anche se i due attori hanno interpretato madre e figlio nella pellicola, in realtà, laè nata nel 1975 enel 1976. Ma questa non è l'unica cosa che ha fatto storcere il naso al pubblico e alla critica: il film è anche pieno di inesattezze storiche. Un gruppo di 25 avvocati greci minacciò di ...

