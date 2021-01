Truffa sulle monete false | ecco le più comuni del 2021

Leggi su android-news.eu

(Di martedì 19 gennaio 2021) Le truffe riguardantie anche banconote sono purtroppo sempre più frequenti, di solito si tratta di soldi falsificati in modo quasi perfetto che l’onesto cittadino difficilmente a primo impatto riesce a riconoscere come falsi. Tra lela più contraffatta è sicuramente quella da 2 euro, perchè facile da far girare e poco controllata da chi la riceve. Per quanto riguarda le banconote invece, spesso è lo stesso cittadino che credendosi furbo cade nella trappola della, perdendo soldi e a volte macchiando anche la propria fedina penale. Andiamo a spiegare quali sono le truffe piùdelper quanto riguarda banconote e. Ladei 500 euro Questaapprofitta della decisione presa a livello ...