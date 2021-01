Tommaso Zorzi | crisi di nervi al GF Vip | di corsa in bagno a vomitare dopo la diretta | «Non ce la faccio»

Leggi su urbanpost

(Di martedì 19 gennaio 2021)dial GF Vip 5: la produzione del reality sta mettendo a dura prova i suoi concorrenti, a partire da, apparentemente tra i più forti. Protagonista indispensabile di quest’edizione, l’influencer milanese è un tassello importante per le dinamiche della casa. Spumeggiante, irriverente, senza peli sulla lingua: non è un caso che Tommy vanti su Instagram un seguito di quasi un milione e 300 mila followers. In delirio ad ogni siparietto del concorrente, i fan dinon sono rimasti indifferenti alla reazione avuta ieri sera, lunedì 18 gennaio 2021, dal Vippone. Leggi anche >> Giulio Pretelli nei guai, chi si scaglia contro il fratello di Pierpaolo: «Lui non l’avrebbe mai fatto», forteal GF Vip: ...