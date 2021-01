Stipendio supplenti temporanei e Covid, accredito 27 gennaio. Avviso NoiPA (Di martedì 19 gennaio 2021) E’ stata effettuata una nuova emissione per il personale supplente della scuola. 243.452 ratei di contratto elaborati nell’emissione speciale del 18 gennaio saranno in pagamento entro mercoledì 27 gennaio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 19 gennaio 2021) E’ stata effettuata una nuova emissione per il personale supplente della scuola. 243.452 ratei di contratto elaborati nell’emissione speciale del 18saranno in pagamento entro mercoledì 27. L'articolo .

