Renzi a Conte: politica non è distribuzione di poltrone. Serve governo forte, ora o mai più (Di martedì 19 gennaio 2021) Era certo l'intervento più atteso, quello di Matteo Renzi, considerato da tutti come l'artefice della crisi di governo. Venti minuti gli spettavano da contingentamento. E sono stati venti minuti di ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 19 gennaio 2021) Era certo l'intervento più atteso, quello di Matteo, considerato da tutti come l'artefice della crisi di. Venti minuti gli spettavano da contingentamento. E sono stati venti minuti di ...

CarloCalenda : Dato il livello di ripetitività e manicheismo del @fattoquotidiano io fossi in loro una copertina definitiva: Conte… - petergomezblog : Tommaso Cerno: “Voterò sì alla fiducia in Senato. Mi fido, Conte ha rottamato Salvini e Renzi, l’Italia può voltare… - NicolaPorro : Molla i servizi segreti. E su questo Renzi porta a casa una vittoria. #Conte - massimo_san : RT @NatangeloM: Non tutti possono seguire il dibattito politico per ore, eccovi quindi un riassunto di quanto sta accadendo in senato #cri… - fabioachille : RT @RaiNews: 'Noi non abbiamo chiesto posti, abbiamo chiesto di aprire un dibattito sul futuro del Paese. Lei ha avuto paura, ha scelto un… -