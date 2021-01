Ospedale del Mare, tolti i sigilli: via ai lavori per l’acqua calda (Di martedì 19 gennaio 2021) Sono stati rimossi dalla Procura di Napoli i sigilli alla voragine venutasi a creare la scorsa settimana all’Ospedale del Mare, per permettere all’Asl Napoli 1 di ripristinare il flusso di acqua calda e riscaldamento al servizio dei reparti. La Procura di Napoli ha rimosso i sigilli alla voragine che si è creata la scorsa settimana Leggi su 2anews (Di martedì 19 gennaio 2021) Sono stati rimossi dalla Procura di Napoli ialla voragine venutasi a creare la scorsa settimana all’del, per permettere all’Asl Napoli 1 di ripristinare il flusso di acquae rismento al servizio dei reparti. La Procura di Napoli ha rimosso ialla voragine che si è creata la scorsa settimana

ladyonorato : Nessuna terza ondata in Lombardia. Lo dice il primario del Sacco - ItalianAirForce : La scorsa notte un equipaggio dell'82° Centro Combat Search and Rescue del #15Stormo ha trasportato, con un elicott… - emergenzavvf : ?? 5 le vittime nella casa di riposo a #Lanuvio #Roma, 7 le persone in ospedale. In corso accertamenti di… - EcoLunigiana : #Massa - Il nuovo reparto di medicina nucleare sorgerà accanto all’ospedale, in un’area attualmente destinata a spa… - mrcfld : La statistica non conosce pietà. E quella prodotta dalla Leicester University e dall’Office for National Statistics… -