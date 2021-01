Napoli, Insigne non ha dubbi: “Gol numero 100? Meglio la Supercoppa” (Di martedì 19 gennaio 2021) Il Napoli sembra aver dimenticato il passaggio a vuoto contro lo Spezia. Gli azzurri hanno infilato due vittorie convincenti, l'ultima delle quali contro la Fiorentina per 6-0. E domani arriva il primo match che assegna un trofeo: la Supercoppa italiana. La formazione di Gennaro Gattuso se la vedrà contro la Juventus.caption id="attachment 1069041" align="alignnone" width="3500" Insigne, getty/captionLE PAROLE DI InsigneIl capitano e attaccante Lorenzo Insigne parla dell'avvicinamento alla Supercoppa in conferenza stampa: "Sogno più la vittoria che il 100esimo gol. È importante arrivare alla vittoria, a prescindere dal fatto che faccio gol o meno. Io sto lavorando molto per limare alcuni miei difetti. Il mister Gattuso mi sprona ogni giorno e spero sempre di ... Leggi su itasportpress (Di martedì 19 gennaio 2021) Ilsembra aver dimenticato il passaggio a vuoto contro lo Spezia. Gli azzurri hanno infilato due vittorie convincenti, l'ultima delle quali contro la Fiorentina per 6-0. E domani arriva il primo match che assegna un trofeo: laitaliana. La formazione di Gennaro Gattuso se la vedrà contro la Juventus.caption id="attachment 1069041" align="alignnone" width="3500", getty/captionLE PAROLE DIIl capitano e attaccante Lorenzoparla dell'avvicinamento allain conferenza stampa: "Sogno più la vittoria che ilesimo gol. È importante arrivare alla vittoria, a prescindere dal fatto che faccio gol o meno. Io sto lavorando molto per limare alcuni miei difetti. Il mister Gattuso mi sprona ogni giorno e spero sempre di ...

