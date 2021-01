Milan, Zaccheroni: “A parte Ibrahimovic in pochi hanno vinto, questo dà fame ai giovani di Pioli. Maldini? L’uomo in più” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Parola ad Alberto Zaccheroni.L’allenatore romagnolo ex tecnico rossonero, è stato raggiunto dai microfoni di "Milan TV", dove ha rilasciato un’intervista nella quale ha raccontato l’impresa compiuta dal suo Milan, che nella stagione 1998-99 (l'anno del centenario rossonero), trionfò contro ogni pronostico in campionato, recuperando 7 punti in 7 giornate alla Lazio. Durante l'intervista, Alberto Zaccheroni non ha risparmiato opinioni sull’attuale situazione della società di via Aldo Rossi, 8.VIDEO Milan, dalla maledizione dopo Pippo Inzaghi a Mandzukic: ecco tutti quelli che hanno vestito la “sfortunata” maglia numero 9L’ex tecnico rossonero, dopo gli immancabili parallelismi con la sua gestione, ha parlato del Milan di oggi. Parola di colui che sa come si vince uno ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Parola ad Alberto.L’allenatore romagnolo ex tecnico rossonero, è stato raggiunto dai microfoni di "TV", dove ha rilasciato un’intervista nella quale ha raccontato l’impresa compiuta dal suo, che nella stagione 1998-99 (l'anno del centenario rossonero), trionfò contro ogni pronostico in campionato, recuperando 7 punti in 7 giornate alla Lazio. Durante l'intervista, Albertonon ha risparmiato opinioni sull’attuale situazione della società di via Aldo Rossi, 8.VIDEO, dalla maledizione dopo Pippo Inzaghi a Mandzukic: ecco tutti quelli chevestito la “sfortunata” maglia numero 9L’ex tecnico rossonero, dopo gli immancabili parallelismi con la sua gestione, ha parlato deldi oggi. Parola di colui che sa come si vince uno ...

Mediagol : #Milan, Zaccheroni: 'A parte Ibrahimovic in pochi hanno vinto, questo dà fame ai giovani di Pioli. Maldini? L'uomo… - MilanPress_it : Le parole di Alberto Zaccheroni ?? - milansette : Zaccheroni a MilanTv: 'Il Milan è la mia favorita per lo scudetto. Maldini è l'uomo in più di questa squadra' - sportli26181512 : Zaccheroni a MilanTv: 'Il Milan è la mia favorita per lo scudetto. Maldini è l'uomo in più di questa squadra': Inte… - RoseMarty4 : RT @MilanNewsit: Zaccheroni a MilanTv: 'Il Milan è la mia favorita per lo scudetto. Maldini è l'uomo in più di questa squadra' https://t.co… -