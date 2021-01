«Lupin» è tra le serie più viste su Netflix sopra a «Bridgerton» e «La Regina degli Scacchi» (Di martedì 19 gennaio 2021) Il successo di Lupin di Netflix è ormai globale e registra un record di tutto rispetto. La serie tv creata da George Kay (Criminal UK, Killing Eve) e François Uzan con la stella di Quasi amici Omar Sy sarebbe cresciuta nella sua audience con cifre da capogiro battendo i precedenti primati di Bridgerton e La Regina degli Scacchi. Nei numeri Lupin ha coinvolto 70milioni di famiglie nei suoi primi 28 giorni di programmazione contro i 63 del dramma romantico in costume e i 2 della miniserie che ci ha fatto (re)innamorare del gioco degli Scacchi. Pare poi che la fascinazione di Lupin sia a tutto tondo quanto quella operata da de La Regina degli ... Leggi su gqitalia (Di martedì 19 gennaio 2021) Il successo didiè ormai globale e registra un record di tutto rispetto. Latv creata da George Kay (Criminal UK, Killing Eve) e François Uzan con la stella di Quasi amici Omar Sy sarebbe cresciuta nella sua audience con cifre da capogiro battendo i precedenti primati die La. Nei numeriha coinvolto 70milioni di famiglie nei suoi primi 28 giorni di programmazione contro i 63 del dramma romantico in costume e i 2 della miniche ci ha fatto (re)innamorare del gioco. Pare poi che la fascinazione disia a tutto tondo quanto quella operata da de La...

NetflixIT : Nelle prime 4 settimane di streaming, Lupin sarà stata vista da circa 70 milioni di spettatori in giro per il mondo… - matteomancini83 : RT @NetflixIT: Nelle prime 4 settimane di streaming, Lupin sarà stata vista da circa 70 milioni di spettatori in giro per il mondo. Mentre… - bexpretty : RT @NetflixIT: Nelle prime 4 settimane di streaming, Lupin sarà stata vista da circa 70 milioni di spettatori in giro per il mondo. Mentre… - Ema_poet : RT @NetflixIT: Nelle prime 4 settimane di streaming, Lupin sarà stata vista da circa 70 milioni di spettatori in giro per il mondo. Mentre… - nicoloplz : RT @NetflixIT: Nelle prime 4 settimane di streaming, Lupin sarà stata vista da circa 70 milioni di spettatori in giro per il mondo. Mentre… -