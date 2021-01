Letizia Moratti dice di esser stata male interpretata (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo le polemiche della tarda serata di ieri, lunedì 18 gennaio, l’Assessorato al Welfare della Regione Lombardia prova a modificare il tiro. Ma, di fatto, il tentativo di smentita non è altro che una conferma delle parole pronunciate da Letizia Moratti in una lettera indirizzata al commissario Domenico Arcuri. La neo-assessora, entrata nella giunta Fontana con il rimpasto che ha portato all’addio (anche) di Giulio Gallera, ha chiesto una ripartizione delle dosi di vaccino anche in base al PIL. Una posizione che, inevitabilmente, ha provocato molte reazioni. LEGGI ANCHE > Ma ve lo ricordate quando era nata la campagna social per Gallera sindaco di Milano? Nella lettera della discordia, che ha ottenuto anche l’apprezzamento da parte del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, Letizia Moratti ha elencato ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo le polemiche della tarda serata di ieri, lunedì 18 gennaio, l’Assessorato al Welfare della Regione Lombardia prova a modificare il tiro. Ma, di fatto, il tentativo di smentita non è altro che una conferma delle parole pronunciate dain una lettera indirizzata al commissario Domenico Arcuri. La neo-assessora, entrata nella giunta Fontana con il rimpasto che ha portato all’addio (anche) di Giulio Gallera, ha chiesto una ripartizione delle dosi di vaccino anche in base al PIL. Una posizione che, inevitabilmente, ha provocato molte reazioni. LEGGI ANCHE > Ma ve lo ricordate quando era nata la campagna social per Gallera sindaco di Milano? Nella lettera della discordia, che ha ottenuto anche l’apprezzamento da parte del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana,ha elencato ...

HuffPostItalia : Più vaccini alle Regioni più ricche: l'idea del neoassessore lombardo Letizia Moratti - insopportabile : Letizia Moratti: «Ripartizione vaccini sia anche in base al Pil delle regioni». 'Tutti i cittadini hanno pari digni… - pfmajorino : Letizia Moratti propone di dare più vaccini alle regioni più ricche rispetto a quelle più povere. Questo dopo che… - RodolfiAnna : RT @janavel7: 'Vaccini, Letizia Moratti scrive ad Arcuri: la ripartizione va fatta anche in base al Pil della Regione'. In altre parole: va… - fishroma : letizia moratti dimettiti, subito #morattidimettiti che ci fai più bella figura #facciamorete #FacciamoInformazione… -