Lega Nord, Belsito non creò danni immagine per il partito: assolto

Nessun danno di immagine per la Lega. E' quanto deciso dai giudici della corte di Appello di Genova nel processo d'Appello contro Francesco Belsito e tre imprenditori nel quale il Carroccio ha chiesto ...

marco_pirillo : Lega Nord ha solo cambiato il suo nome, non le sue idee. Orgoglioso di essere meridionale. - giap87625642 : RT @RFeragalli: La Lega Nord si è astenuta, in Parlamento Europeo, sul Recovery Fund. In TV, sia nei TG che nei talk-show, non se ne è parl… - divorex82 : RT @enniogiannascol: ?? Sondaggio @swg_research per il @TgLa7 - intenzioni di voto Addio lega nord ???? Lega 22,3% (-0,9) PD 20,1% (+0,7) F… - paolamleone : RT @RFeragalli: La Lega Nord si è astenuta, in Parlamento Europeo, sul Recovery Fund. In TV, sia nei TG che nei talk-show, non se ne è parl… - Rf56jilg : #lega prima i #leghisti prima il #nord ma mai prima gli #italiani #forzaitaliamortabrexitlegaladralavendetta #Moratti -

Nessun danno di immagine per la Lega. E' quanto deciso dai giudici della corte di Appello di Genova nel processo d'Appello contro Francesco Belsito e tre imprenditori nel quale il Carroccio ha chiesto ...

Economia: il Covid presenta il conto al Nord

Oltre 10 miliardi di euro in fumo: il Covid presenta il conto al Nord Ovest non solo dal punto di vista sanitario.

