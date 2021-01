Juventus, Arthur vota Cristiano Ronaldo: “Messi un leader ma scelgo CR7” (Di martedì 19 gennaio 2021) Il centrocampista Arthur sull’eterno confronto tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo non sembra avere dubbi. Compagno di squadra di entrambi con le maglie di Barcellona e Juventus, l’ex blaugrana, ai microfoni del canale ‘Desimpedidos do Brasil’ ha espresso la preferenza per CR7: “Ognuno ha il proprio modo di dimostrare la propria leadership – spiega – Leo lo manifesta con i gesti, anche se a molti non sembra. Ma in campo dimostra di essere leader quando riceve la palla, con la sua sete di gol, la sua voglia di vincere la partita. Mentre Cris è un ragazzo che si esprime più con le braccia, con le parole, e ovviamente quando prende palla vuole segnare. Nello spogliatoio è molto partecipe, ci sono alcune persone con cui ha più affinità ma va d’accordo con tutti, parla con ... Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) Il centrocampistasull’eterno confronto tra Leonon sembra avere dubbi. Compagno di squadra di entrambi con le maglie di Barcellona e, l’ex blaugrana, ai microfoni del canale ‘Desimpedidos do Brasil’ ha espresso la preferenza per CR7: “Ognuno ha il proprio modo di dimostrare la propriaship – spiega – Leo lo manifesta con i gesti, anche se a molti non sembra. Ma in campo dimostra di esserequando riceve la palla, con la sua sete di gol, la sua voglia di vincere la partita. Mentre Cris è un ragazzo che si esprime più con le braccia, con le parole, e ovviamente quando prende palla vuole segnare. Nello spogliatoio è molto partecipe, ci sono alcune persone con cui ha più affinità ma va d’accordo con tutti, parla con ...

Le dichiarazioni di Arthur, ex compagno di squadra di Cristiano Ronaldo e Messi con Juventus e Barcellona: "Leo è un leader ma tra i due scelto CR7" ...

Si avvicina la Supercoppa Italiana che, domani vedrà la Juventus di Andrea Pirlo affrontare il Napoli. Serve un successo per ripartire.

