Governo: Mattarella attende valutazioni Conte, probabile incontro domani /Adnkronos (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Si erano visti mercoledì e giovedì della scorsa settimana al Quirinale, con l'invito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a chiarire in fretta la situazione all'interno della maggioranza e l'impegno del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a promuovere in Parlamento il chiarimento necessario dopo le dimissioni delle ministre e del sottosegretario di Italia viva. L'ora del redde rationem è arrivata e a questo punto, probabilmente domani mattina, il premier salirà al Colle per riferire le sue valutazioni dopo la due giorni di maratona parlamentare. Sul tavolo naturalmente i numeri emersi dal voto a Montecitorio e Palazzo Madama, che consegnano al Governo una maggioranza, anche se solo alla Camera assoluta, mentre al Senato l'equilibrio ...

paoloroversi : Se i renziani votano #no stasera #Conte sale a rassegnare le dimissioni da #Mattarella Si farà un nuovo #governo s… - fanpage : Meloni e #Salvini chiedono un incontro a Mattarella #Senato #crisigoverno - matteosalvinimi : Ho appena parlato con il presidente Mattarella, gli ho chiesto a nome di tutto il centrodestra e nell'interesse di… - pbrex668 : RT @AngeloCiocca: Niente. #Conte non si schioda. Spero che #Mattarella decida bene che farne di quel che resta di questo “Governo”... un Go… - angelo_arcadu : RT @ClaudioDurigon: Adesso da Mattarella presenti le dimissioni. Niente inciuci di palazzo stiamo vivendo una crisi pandemica non possiam… -