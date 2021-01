Governo: da Senato 156 sì a fiducia, 140 no e 16 astenuti (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - La fiducia al Governo Conte passa nell'Aula del Senato con 156 sì, 140 no e 16 astenuti. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - LaalConte passa nell'Aula delcon 156 sì, 140 no e 16

